هاجم إداري بنادي الكويت، تعيين الحكم ماجد الشمراني لمباراة القادسية والكاظمة بعد ما ارتكبه في مباراة الهلال أمام الشباب.

وقال الإداري، عبر تصريحات تلفزيونية، “من الي عيّن الحكم ماجد الشمراني لمباراة القادسية وكاظمة؟ وهو أرتكب جريمة في الدوري السعودي، من الي يختار الحكام؟”.

وكانت دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم، قد ذكرت أن ضربة جزاء لفريق ‎الهلال لم يعلن عنها حكم المباراة للاعب ميشايل لوجود “دعس على القدم بتهور” من لاعب الشباب، لافتة إلى أن حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو لم يتخذا القرار الصحيح.

🚨🚨🚨 — إداري نادي الكويت: من الي عيّن الحكم (ماجد الشمراني) لمباراة القادسية وكاظمة؟ وهو أرتكب جريمة في الدوري السعودي، من الي يختار الحكام؟ pic.twitter.com/6W3gqSLHi9 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 12, 2023

اقرأ أيضًا: