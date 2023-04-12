شهدت أسعار النفط، استقرارًا بارتفاع هامشي، في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وصعد خام برنت 5 سنتات ما يعادل نسبة 0.06% إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.04% إلى 81.56 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.