حذر استشارى السمنة والتغذية العلاجية الدكتور المصري أحمد صبرى من مخاطر ترك وجبة السحور.

وأشار إلى أضرار ترك وجبة السحور

1- الجفاف

يتسبب الصيام، وخصوصاً في وقت الصيف، في الجفاف، وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء، والتي تبقي جسمك رطباً أثناء النهار.

2- نقص الطاقة

عدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعوقك عن أداء مهامك.

3- سوء التغذية

تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر المهمة قبل صيام اليوم التالي.

4- زيادة الوزن

تناول الطعام يساعد عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون، مما يؤدي لزيادة الوزن بالضرورة.

5- الإمساك

قلة الأكل تؤدي إلى اضطراب حركة الأمعاء مما قد يتسبب في حالات الإمساك