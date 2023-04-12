أكد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن بعض المعلومات الواردة في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي تم تسريبها “لم تكن سرية على الإطلاق.

وقال أوليكسي:” البيانات الخاصة بإجراء عمليات معينة، وحجم الوحدات، هذه المعلومات سرية تماما، وإذا اعتقد شخص ما أنه يمتلكها، يمكنني فقط تهنئته، لكنني لا أعرف من أين يمكنه أن يحصل عليها”.

وأضاف :” أن وكالات الاستخبارات بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بالوثائق السرية”.

وتابع:” أن بلاده على اتصال دائم بحلفائها الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا”.

والجدير بالذكر أن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، لشبكة CNN، إن أوكرانيا اضطرت إلى تغيير بعض خططها العسكرية بعد تسريب وثائق “البنتاغون”