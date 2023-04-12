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الاربعاء12 ابريل

معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي لكم والدنيا كلها بتدعي للسعودية (فيديو)

منذ 20 دقيقة
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معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي لكم والدنيا كلها بتدعي للسعودية (فيديو)
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أشادت معتمرة مصرية بجهود المملكة التي تقدمها لضيوف الرحمن معربة عن امتنانها لفتح أبواب زيارة الحرمين لكافة الأعداد.

وقالت المعتمرة لقناة الإخبارية : بلسان كل مصري والعالم أجمع ومن قلبي وقلب كل مصري خصوصاً ربنا يبارك للمملكة ويرفع قدرها ، وكل اللي عملوه السنادي مختلف عن السنين السابقة.

وأردفت : كنا محرومين والمملكة فتحت أبواب ما كنت تخطر لنا على بال بتمنى من ربنا إن صوتي يوصل للعالم كله والدنيا كلها تدعي للمملكة وربنا أعلى وأعلم مش محتاج دعاءنا ودعوة سيدنا ربنا هتفضل موجودة ليوم القيامة.

وأضافت المعتمرة : في كل سجدة بندعي لكم ربنا يعلي قدركم ، وتابعت : حلم عمري إني أعيش في مكة ويجعل لي فيها مقر ومستقر .

 

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