أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إتلاف ألعاب الأطفال، أو مقاعد الجلوس، أو المظلات، أو الأكشاك، أو الأرصفة، أو الأسوار في الحدائق والساحات العامة ضمن مخالفات إتلاف الممتلكات العامة وحددت غرامتها ب1000 ريال.

ونوهت الوزارة إلى أن غرامة إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار في الحدائق والساحات العامة 1000 ريال، وجود كتابة أو ملصق على المباني أو واجهات المحلات المنشآت المطلة على الشوارع التجارية 1000 ريال، وممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي 50 ألف.

كما أدرجت المخالفات عدم وجود سجل الرقابة الصحية (ورقي) أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني 1000 ريال، وممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل المنشأة أو استخدام وسائل الدعاية المتحركة أو الثابتة مقابل المحل (بدون ترخيص إشغال رصيف) 2000 ريال.

بينما مخالفات البناء العامة، الشروع في البناء أو الترميم أو الهدم بدون رخصة 50000 ريال.

والجدير بالذكر أن العقوبة التبعية تطبق فور وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل الجزاء الأول) للمخالفات غير الجسيمة.