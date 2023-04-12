في واقعة مؤلمة من نوعها، تحولت فرحة فتاة بريطانية إلى حزن وحسرة عندما هرب عريسها ولم يحضر حفل الزفاف.

ويُشار إلى أن كايلي كانت مرتبطة بحبيبها النذل لمدة 4 سنوات قبل أن يتركها في يوم الزفاف الذي كان من المقرر عقده في فندق Oxwich Bay في سوانسي بويلز.

واتخذت كايلي القرار الشجاع بالمضي قدمًا وعقد حفل زفافها بدون عريس، على الرغم مما سببه لها عريسها من قهر وخيبة أمل.

كما أنها ارتدت فستان الزفاف، وسارت وسط المعازيم دون خجل بل ورقصت طوال الليل، كل ذلك بدون العريس.

والجدير بالذكر أن كايلي أكدت أن تكلفة الحفل كانت ضخمة وقد أنفقت مدخرات حياتها البالغة 12000 جنيه إسترليني على ذلك.