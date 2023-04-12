أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 10935 نقطة (+ 86 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، أرامكو، بنسبة 1 % عند 75.20 ريال، و32.70 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم أسواق العثيم، ومرافق، وأسواق المزرعة، وصناعات كهربائية، وبنك البلاد، وزين السعودية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وتصدر سهم إعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 8.52 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8 ملايين سهم.

في المقابل، أغلق سهم سلوشنز، عند 267 ريالا (- 4 %).

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع ملكية ريت، بنسبة 2 % عند 7.46 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.