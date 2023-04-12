كشفت شركة ايكيا العالمية، عن توفر 33 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) في فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الظهران)، تشمل على وظائف (بدوام جزئي).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- موظف مبيعات (دوام كامل).
2- موظف مبيعات (دوام جزئي).
3- كاشير (دوام جزئي).
4- موظفة العناية بالأطفال.
5- محاسب زبائن (دوام جزئي).
6- أخصائي الشبكات.
.. وأخرى.
وأفادت الشركة بأن المؤهلات المطلوبة:
1- الثانوية العامة.
2- الدبلوم.
3- البكالوريوس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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