كشفت شركة ايكيا العالمية، عن توفر 33 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) في فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الظهران)، تشمل على وظائف (بدوام جزئي).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- موظف مبيعات (دوام كامل).

2- موظف مبيعات (دوام جزئي).

3- كاشير (دوام جزئي).

4- موظفة العناية بالأطفال.

5- محاسب زبائن (دوام جزئي).

6- أخصائي الشبكات.

.. وأخرى.

وأفادت الشركة بأن المؤهلات المطلوبة:

1- الثانوية العامة.

2- الدبلوم.

3- البكالوريوس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .