أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء يعد أول يوم في موسم الأذرعة، والذي يسميه العامة بـ “الذرعان”.

وقال الزعاق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع “تويتر” :” أن اليوم يعتبر آخر نجوم الربيع وبعده يبدأ حساب الصيف، مُشيرًا إلى أن مدته 26 يومًا.

وأضاف:” أن في هذا الموسم يشتد عصف الريح السابقة للحالات المطرية مع تفاوت حاد في درجات الحرارة بين الليل والنهار.”

وأفاد بأن فصل الربيع له بداية وشدة ونهاية، لافتًا أن بدايته مع موسم العقارب، وشدته مع موسم الحميمين، ونهايته مع موسم الذرعان.

وتابع :” أن خلال التسعين يوما القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي تباعًا.”