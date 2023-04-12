أكدت شركة الخطوط الحديدية السعودية أنه سيتم الانتهاء من أعمال مشروع تحويل مسار الخط الحديدي خارج النطاق العمراني لمحافظة الأحساء في الربع الرابع من 2024.

وأفادت الشركة بأن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع، وزيادة انسيابية الحركة المرورية في مدينة الهفوف، ورفع مستوى السلامة في التقاطعات.

كما أن المشروع يستهدف تحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض.

وقالت الشركة :” أن المشروع سيضيف 105 كم من الخطوط الحديدية”، مُشيرة إلى أن القطارات التابعة لها ستواصل عملها دون أي تأثر بأعمال المشروع.