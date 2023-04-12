تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس، إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام.
ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.
ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:
-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من أبريل.
على أن يأخذ الطلاب إجازة مطولة يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023، فيما ستكون إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.
فيديو | إجازة #عيد_الفطر_المبارك تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس#الإخبارية pic.twitter.com/yBLHc2nFsg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2023
مع اني عشت ٥٥ سنة في مباني التعليم نص نهاري ومعظم وقتي بعد دخلت الجامعة من ٤٥ سنة الا ان الموضوع اليوم عندي مقمر وشبه محروق
وهو اني،لا زلت من الغلابا
الغلابا القح
الغلابا التعابا يابا
وزراء،بالغشرات ولا واحد منهم عجبني
تعرفوا ليه
لأن كل وزير منهم يجي،ويروح وما يلحق يبني صرح مميز بشكل فريد عدا ٣ وزاء،منهم كانوا مميزين كثير منهم الخويطر وبابا فهد طبعا والرشيد
وعلمي وسلامتكم
الحرقة في قلبي خلوها
والتقدير والتقميرة لكم ولوزيركم الجديد الحالي