تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس، إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام.

ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من أبريل.

على أن يأخذ الطلاب إجازة مطولة يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023، فيما ستكون إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.