شدد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سعود العبيداء على الابتعاد عن الثلج وقت الحرق لأنه يوسع الإصابة ويتسبب بحروق باردة.
وقال العبيداء :” يفضل الابتعاد عن استخدام الثلج لأن استخدامه قد يسبب حروق باردة غير تلاصق الجلد، فضلاً عن أنه يتسبب في توسع الإصابة”
وأضاف ” الثلج غير مرغوب في استخدامه وقت الإصابة بالحروق، أما الماء البارد يساعد على اعتدال الجلد وحرارته”
فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د. سعود العبيداء: من الأفضل الابتعاد عن الثلج وقت الحرق لأنه يوسع الإصابة ويتسبب بحروق باردة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QMlTFOnAvg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً