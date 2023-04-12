شدد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سعود العبيداء على الابتعاد عن الثلج وقت الحرق لأنه يوسع الإصابة ويتسبب بحروق باردة.

وقال العبيداء :” يفضل الابتعاد عن استخدام الثلج لأن استخدامه قد يسبب حروق باردة غير تلاصق الجلد، فضلاً عن أنه يتسبب في توسع الإصابة”

وأضاف ” الثلج غير مرغوب في استخدامه وقت الإصابة بالحروق، أما الماء البارد يساعد على اعتدال الجلد وحرارته”