كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن مصير الفرنسي رودي غارسيا، مع نادي النصر، في ظل العديد من الخلافات التي ضربت علاقته بالإدارة واللاعبين.

وأفادت مصادر صحفية بأن الإدارة ما زالت منقسمة بشأن إقالة غارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري روشن السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسلوب المدرب وإصراره على طريقة لعب معينة أسهما في ضياع صدارة الدوري وخسارة لقب كأس السوبر.

وفي السياق، قال الناقد الرياضي مبارك الشهري، خلال لقائه على قناة 24 الرياضية: “في رأيي الشخصي غارسيا لن يكون مدربًا للنصر أمام الهلال، هناك تراكمات وفجوة كبيرة بين اللاعبين والمدرب، بسبب قناعات لدى غارسيا ولا يرغب في النقاش”، لافتًا أنه طلب لاعبين بالاسم ثم أجلسهم على الدكة، ويتمسك بقناعاته ويرفض حتى النقاش فيها”.

وسلطت بضع صحف عالمية الضوء على الأزمة الدائرة في صفوف “العالمي”، إذ أشارت إلى وجود مشكلة بين غارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن “رونالدو لا يثق في رودي غارسيا”.

يُذكر أن النصر خاص مع غارسيا 26 مباراة، أسفرت عن 18 انتصارًا، و 5 تعادلات، وثلاث خسائر، سجل معه الفريق 55 هدفًا، واستقبل 16 هدفًا.