علق الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على الأنباء المتداولة بشأن إقالة مدرب نادي النصر رودي غارسيا من تدريب الفريق عقب التعادل أمام نادي الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 23 من دوري روشن.

ونشر جستنيه صورة مسلي آل معمر رئيس النصر بصحبة رونالدو، قائلا: “لست مدافعاًعنه بقدرما هي كلمة حق هو صاحب القرار صحيح انه يستشير ولكن لا يقبل بأي حال ان يفرض عليه القرار اويتدخل في عمله”.

وأضاف: “اسألوا من عملوا معه، حتى كريستيانو صحيح انه يملك الخبرة الا ان حدوده معروف كلاعب وكابتن ولايمنع الاستنارة برأيه،اما رأيي الشخصي في اقالة المدرب،خطأ كبيرجداً”.