كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أنه: “تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا”.

وأضاف: “كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة”.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره بشأن الملف الحاصل على حق تنظيم البطولة في أكتوبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة “يورو 2024” في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.