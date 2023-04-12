أكد المشرف على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عبدالسلام الوايل، ارتفاع عدد الأشخاص ممن لا ينامون الليل تماما في رمضان خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن هناك متغير حدث بعد كورونا أصبح العديد من مكاتب العمل تطبق ساعات المرنة، فيبدأ أحيانا بعضهم الدوام في الساعة 10 ما أوجد مرونة في برنامج النوم لدى البعض، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية”ز

يذكر أن المركز أجرى استطلاع حول العادات اليومية للناس في رمضان، حيث وجدت أن 36% يفضلون وجبة واحدة قبل صلاة المغرب و34% وجبتين منفصلتين ، 41% من العينة لا ينامون بالليل و25% ينامون بين الساعة 1و 3 صباحا، و53% من العينة قالوا أنهم لا يشاهدون التلفاز في رمضان.