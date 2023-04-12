أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 240 مسببا للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية.

وقال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن هذه المعلومات تستند إلى تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة.

وقال كيريلوف: “لقد عملنا في أربعة مختبرات (أوكرانية سابقة) في تلك المختبرات التي زرناها، تم العثور على حوالي 240 مادة مسببة للأمراض من أنواع مختلفة، ونحن نواصل دراستها”، موضحا أن معظم المسببات تعود للجمرة الخبيثة والكوليرا.