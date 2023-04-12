شبّهت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، روسيا بتنظيم “داعش” الإرهابي، بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت يظهر جنودًا روسًا على ما يبدو وهم يوثقون قطع رأس أسير أوكراني بسكين.

ووصف الكرملين مقطع الفيديو بأنه “مروع”، لكن يتعين التحقق من صحته، ونفت موسكو ارتكاب جنودها فظائع خلال الصراع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة: “هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله، وهو مدى السهولة التي تقتل بها هذه الوحوش”.

وأضاف: “ستكون هناك مسؤولية قانونية عن كل شيء. من الضروري هزيمة الإرهاب”.