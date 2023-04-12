أقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، على ضرب الفنان المصري رامز جلال بقوة عقب تنفيذ الأخير لمقلبه.
وكان رامز جلال وفريقه المعاون قد فاجئوا “فتوح” بثور يقتحم المطعم الذي كان “فتوح” يعتقد أنه يعلن عنه، واستغل رامز جلال دهشة “فتوح” وألقى كعكة في وجهه فغضب الأخير وأخذ يضرب رامز جلال.
وأدرك فتوح في نهاية المطاف أنه كان ضحية لملقب نفذه رامز جلال ضمن برنامج “رامز نيفر إند” المذاع على قناة ” MBC” مصر.
ذكاء أحمد فتوح يفاجئ رامز جلال في غسالة رامز نيفر إند
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— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 12, 2023
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