كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

ويأتي ذلك تأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2% وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية والتي انخفضت بنسبة 0.2 % وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9% وأسعار الفلل بنسبة 2.0% وأسعار الشقق بنسبة 0.1%.

وقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%،كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.4% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4%.

وبينت النتائج أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الاول 2023م مقارنة بالربع الاول من عام 2022، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الشقق بنسبة 2.1%.