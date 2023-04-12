نجا صياد من الموت المحقق بعدما هاجمته سمكة وعضته عضة قاتلة في عنقه تسببت له في قطع الأوردة والشرايين، بجازام.

وروى ثابت أحمد مظفر، من سكان جزر فرسان في منطقة جازان، وهو أحد منسوبي الهلال الأحمر، ما حدث له خلال رحلة صيد.

وقال مظفر: “كان في يدي كشاف لرؤية ما في المياه، وكان أمامي مرتفع في سطح البحر، صعدت فوقه فارتفع الكشاف المضاء على سطح البحر”.

وأضاف: “في هذه الأثناء كان هناك سرب من السمك يمر من أمامي، واتجه إلى الإضاءة مباشرة، ثم قفز وعضني في عنقي، ما أصابني بنزيف شرياني، في منطقة تغذي المخ مباشرة”.

وتابع: “وصلنا إلى مستشفى فرسان العام، دخلنا الطوارئ واستدعوا طبيب جراحة، والذي كشف علي، ثم قال لي: (ثابت أنت عارف طبيعة إصابتك وإيش اللي صاير معاك)، فقلت: (اللي شاهدته نزيف شرياني)»، مشيراً إلى أن القطع كان في الجزء اليسار من العنق.

وساهمت خبرته التي حصل عليها من عمله في الهلال الأحمر ومهارة زميله الطبيب في إنقاذ النزيف، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية من 4 إلى 10 صباحاً.