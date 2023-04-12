كشفت مصادر، الأربعاء، أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قد قرر إنشاء لجنة بإسم “لجنة الاستدامة المالية للأندية الرياضية “ ويرأسها عبدالعزيز المسعد.

واللجنة بعضوية كل من: ياسر المسحل، سعد اللذيذ، فراس الربيعي، ابتهال الساير، عبدالله كبوها، جابرالجهني، عبدالعزيز الحميدي، خالد الربدي، بحسب الجزيرة

وجاء ذلك بسبب ماتم رصده من مخاطر مالية تتعلق ببعض الأندية الرياضية من شأنها أن تؤثرعلى استدامتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها، وذلك لإيجاد حلول عاجلة تحد من تفاقم المديونيات.

وسيكون من مهام تلك اللجنة، اتخاذ التدابير الوقائية للحد من تفاقم مديونيات الأندية أو وقوعها في تعثرات مالية ومن ذلك اشتراط حصول النادي على موافقة اللجنة قبل توقيع أي التزام يترتب عليه اثار مالية جديدة.