شهدت حلقة برنامج ستوديو 23 الساخر، اليوم الأربعاء، تقليد الفنان وليد الفراج المصارع الروسي حبيب عبد المناف نورمحمدوف، وقيام ممثل آخر بتقليد المصارع كونر أنثوني ماكغريغور.

وظهر الفراج وزميله يجلسان على طاولة للإدلاء بتصريحات صحفية، وتحدث الفراج يتحدث عن المباراة، فيما قال زميله أنه سيقضي عليه بالضربة القاضية.

وقام الفراج وهو يقوم بضرب زميله، ثم عرض عليه الأخير أن يتناول معه مشروب ليرد قائلا: ” أنا مسلم لا أحتسي الشراب”، فضحك زميله، ما دفع الفراج للاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.