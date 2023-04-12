شهدت حلقة برنامج ستوديو 23 الساخر، اليوم الأربعاء، تقليد الفنان وليد الفراج المصارع الروسي حبيب عبد المناف نورمحمدوف، وقيام ممثل آخر بتقليد المصارع كونر أنثوني ماكغريغور.
وظهر الفراج وزميله يجلسان على طاولة للإدلاء بتصريحات صحفية، وتحدث الفراج يتحدث عن المباراة، فيما قال زميله أنه سيقضي عليه بالضربة القاضية.
وقام الفراج وهو يقوم بضرب زميله، ثم عرض عليه الأخير أن يتناول معه مشروب ليرد قائلا: ” أنا مسلم لا أحتسي الشراب”، فضحك زميله، ما دفع الفراج للاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.
المصارعين في ستوديو23 💪🤣@khalidalfarraj
@aw7eedinho
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/4FtW3ElDVx
— MBC1 (@mbc1) April 12, 2023
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