سلط تقرير الضوء على أسرة سجين لا تملك أي دخل لسد احتياجاتها الأساسية من الغذاء اليومي وشراء كسوة وإيجار منزل.

وقالت إحدى أفراد الأسرة:” نعيش في ظروف صعبة وننتقل من منزل إلى آخر بالإيجار، وعمر ابنتي 22 عاما”.

وأضافت:” البيت الذي نعيش فيه حاليا، ممتلئ بالحشرات ، ولا يوجد غاز، ولا نستطيع نتعايش في هذا البيت بسبب الحشرات”، مضيفة: ” نمر بحالة سيئة وداخلة على الله ثم عليكم”.