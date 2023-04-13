سلط تقرير الضوء على أسرة سجين لا تملك أي دخل لسد احتياجاتها الأساسية من الغذاء اليومي وشراء كسوة وإيجار منزل.
وقالت إحدى أفراد الأسرة:” نعيش في ظروف صعبة وننتقل من منزل إلى آخر بالإيجار، وعمر ابنتي 22 عاما”.
وأضافت:” البيت الذي نعيش فيه حاليا، ممتلئ بالحشرات ، ولا يوجد غاز، ولا نستطيع نتعايش في هذا البيت بسبب الحشرات”، مضيفة: ” نمر بحالة سيئة وداخلة على الله ثم عليكم”.
فيديو | "نمر بحالة سيئة وداخلة على الله ثم عليكم"
الحالة رقم 351.. أسرة سجين لا تملك أي دخل لسد احتياجاتها الأساسية من الغذاء اليومي وشراء كسوة وإيجار منزل https://t.co/LCooBURBZP #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5BAk45th8j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2023
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