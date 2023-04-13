قال المستشار الأسري عبدالله السلمان، إن أكثرُ المشاعر تدميرًا لخلايا الدماغ الحزن والقلق الشديد والغضب المزمن والاحباط وعدم تقدير الذات والشعور بالدونية.

وأوضح عبدالله السلمان، أن الأسى الدائم على النفس والذرية يورث الكآبة من دون مبرر في كثير من الاحيان

وتابع: شعور الامتنان ودوام الابتسامة الصادقة من أفضل ما يحفز خلايا الدماغ إيجابياً والأسى الدائم على النفس والذرية يورث الكآبة من دون مبرر في كثير من الاحيان، مشيرا إلى أن شعور الامتنان ودوام الابتسامة الصادقة من أفضل ما يحفز خلايا الدماغ إيجابياً !”.