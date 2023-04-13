أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً الدكتور نزار مدني، أن رؤية 2030 تركز على دور البُعد الاقتصادي في السياسة الخارجية للمملكة.

وأشار نزار مدني، إلى أن وجود سياسة خارجية فاعلة يستوجب وجود اقتصاد قوي ومتين، وذلك ما أدى في تلك المرحلة بالنواحي الاقتصادية.

وتابع أن المملكة وجدت أيضًا أن عوائد كثيرة ممكن أن تستفيد بها من القوة الناعمة في تنفيذ السياسية الخارجية، وذلك تم إنشاء وكالة وزارة في وزارة الخارجية باسم وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة وتركز على كيفية استفادة المملكة من القوى الناعمة.