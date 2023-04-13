تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫12168 مقابل الريال 0٫24262

الدولار: 3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97902

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71886

دينار أردني:5٫28864 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي:12٫25197 مقابل الريال الواحد 0٫08162

دينار بحريني: 9٫95040 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري: 1٫03033 مقابل الريال الواحد 0٫97056

الدرهم المغربي:0٫36952 مقابل الريال الواحد 2٫70621

الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد 8٫23547