كشف الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة عن أبرز محطات حياته، قائلا: توفي والدي وأنا بعمر الخمس سنوات وغير أخي مسار دراسته من الدراسة بالمرحلة المتوسطة في الرياض، إلى معهد المعلمين.

وقال إبراهيم المهنا: دخلت المدرسة بعمر 6 سنوات وقبل الذهاب إلى المدرسة كنا حفاة، موضحا أن شقيقه كان مدير المدرسة التي كان يدرس بها.

ولفت: بدأت الدراسة في قسم الإعلام بالجامعة حتى أنهيتها وحصلت على وظيفة معيد بحيث استمر بتلك الوظيفة عاما.

وتابع أنه ابتعث لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة وأراد توسيع مداركه هناك بتعدد تخصصاته، مضيفا: كنت أدرس بعض المواد في مجال السياسة ووثقت علاقتي بمدرس المادة والذي علمني أهمية نيويورك في فهم الولايات المتحدة.