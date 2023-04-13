انتشر مقطع فيديو تضمن دعاء رتله الفنان السوري جورج وسوف بمناسبة شهر رمضان، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وشارك وسوف المقطع عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قائلاً: “يا الله، يا عالمًا بحالي عليك إتكالي يا الله””، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، وتمنوا له العمر المديد والصحة والعافية.

وجاء وسوف في فيديو الابتهال وهو يرفع يديه بالدعاء، وفي الجهة المقابلة صورة لمسجد.

والجدير بالذكر أن هذا الابتهال كان قد طرحه منذ 5 سنوات، أي عام 2017، وحمل عنوان أسماء الله الحسنى.