أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بأن الولايات المتحدة ترحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر.

وقال سوليفان، في تصريحاته :” أن البحرين وقطر هما شريكان مقربان من الولايات المتحدة وحليفان رئيسيان من خارج حلف الناتو.”

وأضاف: “أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا بينما نطور هذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقرارًا وازدهارًا.”

يُذكر أن البحرين وقطر قد أعلنا عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في وقت سابق، وذلك خلال بيان مشترك من وزارتي الخارجية، بعد أن عقدت لجنة المتابعة البحرينية القطرية اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.