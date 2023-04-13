قام مجلس الأمن الوطني الرئاسي الكوري الجنوبي باستنكار إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي متوسط أو بعيد المدى اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا برئاسة مستشار الأمن الوطني جو تيه- يونج لمناقشة إطلاق الصاروخ وقال “نندد بشدة بإطلاق صاروخ باليستي لا يقل مداه عن المتوسط في أعقاب إطلاق صواريخ بعيدة المدى في فبراير ومارس.

والجدير بالذكر أن المكتب الرئاسي الكوري أكد في بيان، صحفي أن أعضاء مجلس الأمن الوطني أشاروا إلى أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازًا خطيرًا يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة”.