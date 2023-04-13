أكد مدير مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الشرقية الدكتور خالد البديوي أن التنوع في المركز أصبح نموذجا للتعايش والتعاون بين الموجودين من مختلف مناطق المملكة.

وقال البديوي “كل المنطقة الشرقية حينما حضر الاقتصاد الحديث وتطورت في العصر الزاهر الأخير في بلدنا الغالي جاءت كل المملكة تعمل هنا فصار التنوع حاضر”

وأضاف :” أصبح لدينا هنا فرصة وليس تحدي بأن تكون المنطقة الشرقية نموذجا للتعايش والتعاون والتلاحم بين كل الموجودين من بلدنا الغالي في هذه المنطقة لنكون نسيجاً متماسكاً يكون كالجوهرة التي نقدمها هي نموذجنا الوطني في بيان تلاحمنا”.