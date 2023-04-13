وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك، ليتيتا جيمس.

وكانت “جيمس” قد رفعت دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

وقال ترامب على منشور آخر على “تروث سوشيال” اليوم الخميس: “سأتمكن أخيرا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم