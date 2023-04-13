كشف الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة، جهود المملكة لإنقاذ أسواق النفط في أزمة غزو الكويت.

وقال المهنا:” بعد الغزو العراقي للكويت طالبنا عقد اجتماع وزراء أوبك، لزيادة إنتاج النفط بعدما توقف في الدولتين وفُقد حوالي 4 مليون ونصف. حيث كان لابد وقتها من تعويضهم من دول قادرة أهمها السعودية”.

وأضاف: بعض الدول رفضت فقمنا بحملة إعلامية من لندن بتوجيهات الأمير عبدالعزيز والوزير ضد الدول المعارضة وفي النهاية حصلنا على موافقة للاجتماع في فيينا بزيادة إنتاج النفط كل حسب استطاعته.

وتابع” تم إنشاء غرفة تحت الأرض يشرف عليها الأمير عبدالعزيز والأمير فيصل وبعض المسؤولين في الوزارة لإطفاء نيران الحرب بين الدولتين، ونجحت المملكة في ذلك وساعدت الكويتيين”.