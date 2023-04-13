أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن الأمير محمد بن سلمان كان يجتمع الوزراء وسط البحر ليشعرهم بقيمة الثروة الحقيقية ولحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.

وقال القصبي: “أنا رجل بحر وبحب البحر وكنا معطيين ظهرنا للبحر.. ولكن أسأل السعوديين وش يعرفون عن البحر، قلة منهم يعرفون البحر الأحمر..كنا معطيين ظهرنا للبحر الأحمر كله”.

وأضاف : “عقد الأمير محمد بن سلمان ورش عمل للوزراء بالبحر الأحمر، أتى بجميع الوزراء وأجلسنا في صلب البحر حتى نعيش وسط الثروة الحقيقية”.

وتابع : “كل هذه الإمكانيات حرام، غيرنا يملك عٌشر ما عندنا وطايرين بها طير ..نحن لدينا ها الإمكانيات والثروة ، لدينا مزيج سحري للسياحة ، الشمس والبحر والجزر والرمل والبيئة بالإضافة للشعب السعودي الكريم المضياف، إيش تبوا أحسن من كذا”.