أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن الأمير محمد بن سلمان كان يجتمع الوزراء وسط البحر ليشعرهم بقيمة الثروة الحقيقية ولحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.
وقال القصبي: “أنا رجل بحر وبحب البحر وكنا معطيين ظهرنا للبحر.. ولكن أسأل السعوديين وش يعرفون عن البحر، قلة منهم يعرفون البحر الأحمر..كنا معطيين ظهرنا للبحر الأحمر كله”.
وأضاف : “عقد الأمير محمد بن سلمان ورش عمل للوزراء بالبحر الأحمر، أتى بجميع الوزراء وأجلسنا في صلب البحر حتى نعيش وسط الثروة الحقيقية”.
وتابع : “كل هذه الإمكانيات حرام، غيرنا يملك عٌشر ما عندنا وطايرين بها طير ..نحن لدينا ها الإمكانيات والثروة ، لدينا مزيج سحري للسياحة ، الشمس والبحر والجزر والرمل والبيئة بالإضافة للشعب السعودي الكريم المضياف، إيش تبوا أحسن من كذا”.
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان كان يجتمع بنا وسط البحر لنشعر بقيمة الثروة الحقيقية التي نملكها@malkassabi @Ojeraisy
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— MBC1 (@mbc1) April 12, 2023
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