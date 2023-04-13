رُفعت 185 دعوى مدنية في المحاكم بألمانيا بسبب أضرار صحية ناجمة عن لقاحات “كورونا”؛ منها ما يتعلق بالقلب، فيما طلب الآلاف رفع دعاوى مماثلة.

وأوضح مكتبان للمحاماة في ألمانيا إنه تم توجيه الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد جميع الشركات المصنعة الرئيسية الأربع للقاحات كورونا، فيما تم تحديد جلسة الاستماع بالقضية الأولى في 28 من إبريل الجاري في محكمة فرانكفورت الإقليمية.

وأشار المكتبان إلى أن المدعى عليه في القضية الأولى هو شركة “بيونتيك” لتصنيع اللقاحات ، أما المدعية فهي امرأة تدعي أنها عانت من تلف في القلب نتيجة اللقاح.