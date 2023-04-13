اندلعت مشادة كلامية ساخنة بين مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني ولوروا ساني في غرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت مصادر صحفية :” إنه بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس في ملعب الاتحاد، صفَع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه؛ ليعاني الأخير من تورم في شفته”.

وشارك ماني في الدقيقة 69 بدلًا من جمال موسيالا، ودخل في نقاش حاد مع ساني داخل الملعب.

ويُذكر أن بايرن ميونيخ متصدر الدوري سيستضيف مباراة الإياب في ربع نهائي المسابقة القارية الأم، بعد 7 أيام على ملعبه “أليانز أرينا”، لكن قبل هذه المواجهة المنتظرة، سيستقبل الفريق البافاري هوفنهايم في الدوري، ضمن منافسات المرحلة 28.