كشفت دراسة حديثة أن البكتيريا المتراكمة على فرش التجميل المستعملة هي أكثر من الموجودة في مقعد المرحاض.

وأوضحت نتائج العينات التي قامت بها مجموعة Spectrum Collections أن جميع فرش المكياج غير النظيفة تحتوي على خلايا جلد ميتة وزيوت وبكتيريا متعفنة يمكن أن تؤدي إلى التهابات فطرية في البشرة.

كما أن استخدام الفرشاة المتسخة بشكل روتيني يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو ما هو أسوأ للبشرة.

وينصح بتنظيف فرش المكياج بشكل دوري من خلال غسل شعيرات الفرشاة بشامبو لطيف وماء فاتر، ثم يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة، ويتم تركها حتى تجف.