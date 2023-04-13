شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج في مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني على يد خطيبته وشقيقها، وذلك عقب عقد قرانهما بعدة أيام.

وانتقلت القوات الأمنية إلى محل الواقعة بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة شاب عشريني وسط الزراعات، وبمعاينة الجثة ظاهريًا تبين انه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بعدة طعنات بأماكن مختلفة بالجسم، كما أنه مذبوح الرقبة.

وكشفت التحريات أن هناك خلافات بين الشاب وخطيبة بعد عقد قرانهما، وقررا إنهاء علاقتهما، وأثناء وجوده بمنزلهما نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة؛ ما جعل الفتاة تستعين بشقيقها للتخلص من خطيبها، حيث ذبحا الشاب وطعناه عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، وحاولا إخفاء جريمتهما، حيث حملا جثته وألقياها في حقل زراعي بالقرب من أحد الكباري لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.