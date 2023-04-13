كشفت شركة Acura اليابانية عن واحدة من أقوى السيارات التي صممتها لمحبي السرعة والمركبات العصرية.

والسيارة هي Integra Type S، التي تميزت بتصميمها الذي يوحي بالقوة وهيكلها.

وجاءت السيارة بـ 3 فتحات للعوادم تظهر بشكل مميز من منتصف ممتص الصدمات الخلفي، وجهّزت بعجلات ذات أقراص عريضة، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة.

ومن الداخل تجد مقاعد رياضية مريحة، ونظام صوتيات متطور من نوع ELS Studio 3D مجهز بـ 16 مكبر صوت.

كما تحتوي المقصورة على اجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية، وناقل سرعات يدوي يعمل مع علبة سرعة بـ 6 سرعات.

ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.4 ثانية، والوصول إلى سرعة 275 كلم/ساعة بفضل محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر يولد عزما يعادل 329 حصانا.