حاول أحد الشباب اقتحام موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة وصوله إلى جامعة أمستردام بهولندا.

وركض الشاب باتجاه ماكرون لحظة وصوله إلى الجامعة، وهو يردد أغنية “نحن هنا” الشهيرة لحركة السترات الصفراء، التيكانت تحتج ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام

وتم القبض على الشاب بينما أكمل الرئيس الفرنسي زيارته للجامعة.