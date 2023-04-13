سلطت عدة صحف عالمية الضوء على خبر إنهاء نادي النصر تعاقدها مع مدرب الفريق رودي جارسيا.

وذكرت شبكة “سكاي” “سبورت” في نسختها الإيطالية أن “جارسيا” رحل عن تدريب الفريق بعد 8 أشهر فقط، فيما ذكرت صحيفة “ميرور” أن “رونالدو” سيشق طريقه مع النصر في وجود مدرب مؤقت لحين حسم ملف المدير الفني الجديد بعد نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النصر تراجع إلى المركز الثاني خلف الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما قلل من أسهم المدرب الفرنسي.

وذكرت شبكة “CBS” الأمريكية أن النصر يضع عينه على اسم كبير في عالم التدريب، لافتة إلى أن زین الدین زیدان وخوسيه مورينيو من بين أبرز الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق.

يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت اليوم إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، وتكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.