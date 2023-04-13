علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على إقالة مدرب النصر رودي جارسيا، بعد تعثر الفريق في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء.

وقال الصرامي: “أجمل ما في قضية رحيل جارسيا عن النصر، بإن أتحاد الكرة ولجانه القضائية المتعددة، والتكتل الثلاثي الهلالي الشبابي الاتحادي ليسوا أطرافا في هذا السيناريو الأصفر المثير للجدل”.

وأضاف: “فوجود أحدهم سيمنح الانتهازيين فرصة لإلصاق التهمة بهم لتغطية القرار الصاعق برحيل المدرب”.

يذكر ان إدارة نادي النصر أعلنت إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من منصبه بعد نتيجة مباراته الأخيرة أمام الفيحاء في دوري روشن.