رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة تأجيج للتعصب الرياضي ضد مذيع برنامج تلفزيوني صدر بحقه غرامة بمبلغ 50,000 ريال.

وأضافت أنها استدعت أحد صنّاع المحتوى على منصة “تيك توك” لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وتم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشملت الاستدعاءات أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” بعد نشره محتوى مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام، في مخالفة صريحة للأنظمة الإعلامية، و 4 من صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالف يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي.

كما رصدت مخالفات ممارسة العمل الإعلاني للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق، والتي تبلغ عقوبتها 30،000 ريال، كان منها 22 مخالفة على أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات”، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال، منوهة بأن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.