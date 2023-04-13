شهدت حلقة اليوم الخميس، من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الفنان خالد الفراج، لشخصية الملك البريطاني تشارلز الثالث.

وظهر خالد الفراج، وهو يقلد شخصية الملك تشارلز الثالث، خلال تنصيبه ملكاً على بريطانيا، خلفًا لوالدته المتوفية الملكة اليزابيث الثانية.

ودخل الفراج إلى موقع كرسي العرش قبل لحظات من وضع التاج على رأسه، وظل يُنادي على مساعده “جورج”، ثم ألقى كلمته، ووضع التاج على رأسه، بينما تقدم عددًا من الأشخاص لتهنئته ليقوم بضرب كل من يسلم عليه.

وسقط تشارلز فوق نعش والدته الملكة اليزابيث وقام مساعديه بترديد: “لقد مات الملك، يعيش الملك الميت” في إطار كوميدي.