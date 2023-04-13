ظهرت الروبوت “أميكا” في مقطع جديد تبلغ مدته دقيقتان و35 ثانية، متحدثا عدة لغات مختلفة ولهجات.

وكشفت “أميكا”، التي أنشأتها شركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة، عن نفسها على أنها روبوت متعدد اللغات في مقطع فيديو جديد أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت الروبوت إنها تستطيع التحدث بالعديد من اللغات قبل أن تتقن اليابانية والألمانية والصينية والفرنسية، كذلك يمكن أن تتحدث أيضاً لهجات إنجليزية مختلفة بما في ذلك الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأميركية.

إلى ذلك، تم اختبار المهارات اللغوية للروبوت المتقدم من قبل الباحثين، حيث طرحوا عليه عدداً من الأسئلة والطلبات.

يذكر أنه منذ إزاحة الستار عنها، أُطلق على “أميكا” لقب “الروبوت الأكثر تقدماً في العالم على شكل إنسان”.