أوضح الشيخ راشد المطوع حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية القتالية، ومدى حرمانيتها.
وقال المطوع: “الأصل في هذه الألعاب هو الإباحة ما لم تحتوي على محظور كأيحاءات جنسية مثلا أو على أمور لا أخلاقية وما شابهها فهنا تنتقل للتحريم”.
وأضاف: “مع ذلك نصيحتي للأباء والأمهات ألا يغرقوا أبناءهم في مثل هذه الألعاب، لأن لها من المردود النفسي والسلوكي على المدى البعيد ما هو مدمر”.
وتابع: “والأخطر من ذلك قضاء ساعات طويلة فيصبح الأمر إدماني، حيث يظل الطفل لأيام يلعب لعبة معينة، والدراسات تثبت أن قضاء الأوقات الطويلة خلف هذه الألعاب هو مدمر نفسيا وسلوكيا”.
حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية القتالية.. بيان وتوجيه من الشيخ د. راشد المطوع https://t.co/zuRTdOwbQL#يستفتونك #٢٢رمضان #الرسالة pic.twitter.com/CeFI54C58x
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 13, 2023
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