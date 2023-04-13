انهارت الفنان المصرية غادة إبراهيم بسبب المقلب الذي نفذه فيها الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند المذاع على قناة mbc مصر.

وعندما شعرت الفنانة بأنها أوشكت على الموت أثناء اهتزاز المطعم الطائر قام بتنطق الشهادتين.

وكشف رامز جلال عن شخصيته واستكمل تنفيذ مقالبه فيها، وأثناء ذلك اعترفت “غادة” بسر وهو أن الفتاة الجميلة التي ظهرت معه في إحدى المهرجانات لم تكن ابنتها كما أدعت، وإنما كانت ابنة اختها، ما جعل رامز جلال يصفها بـ”الكاذبة” وأخذ يرعبها بأدواته.