رأى الكاتب الرياضي محمد الناصر، أن مسألة التعصب الرياضي، تبدأ من صناع البرامج الرياضية.

وقال الناصر: “الأمر يبدأ من اختيار ضيوف البرنامج والمحتوى والمحاور التي يتم تداولها، دائما نسلط الضوء على بداية الموضوع لمنع تفاقم المشاكل”.

ولفت إلى أن تلك التعصبات قد تؤثر على تركيبة المجتمع، والمجتمع الرياضي في دعمه للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أنها قد تخلق مساحة يدخل من خلالها برامج خارجية لتدفع على هذا الوتر لدعم فريق على حساب آخر.